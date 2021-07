La vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya, Alba Vergés, ha rebut a la cap d’infermeria de l’Hospital d’Igualada, Tijana Postic, qui ha estat guardonada recentment amb el Premi Internacional de Catalunya. Aquest guardó enguany reconeix el paper de les dones migrants durant la pandèmia. Postic va arribar a Igualada amb només deu anys, fugint de la guerra de Bòsnia l’any 1992, i va estudiar infermeria convertint-se en la cap d’aquesta disciplina a l’Hospital d’Igualada. Quan va esclatar la pandèmia, va ser una de les encarregades d’organitzar la resposta sanitària a l’Hospital. A la rebuda al Parlament també hi va assistir el Coordinador de Creu Roja Catalunya, Enric Morist, qui va ser un dels artífexs que va fer possible l’arribada de Postic al país així com de diversos refugiats que fugien de la guerra dels Balcans.