La Colla dels Tres Mill va intentar ascendir al cim del pic de Sotllo (de 3.073 metres d’altura), però es va desistir a l’últim moment. El pic de Sotllo és un cim que s’ascendeix per la via clàssica de la Vall Ferrera. Aquesta vegada, però, la marxa d’aproximació al cim es va fer per una altra ruta molt menys freqüentada. És una ruta que té com a punt de sortida el poble de Tavascan, cap al pla de Boavi, a partir del qual es deixa enrere el riu Broate, seguint els senyals de l’Alta Ruta Pirenaica, fins a arribar al coll de Sallente de 2.488 metres. Es continua cap a la coma i estanys de Baborte i s’ascendeix al coll del mateix nom de 2.597 metres, des del qual ja s’observa el pic de Sotllo. És en aquest punt on la colla bagenca va desistir de continuar l’aproximació i ascensió al cim.