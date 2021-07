L’Associació de Motos Clàssiques i Antigues de Martorell (AMCAM) va organitzar una de les activitats ja habituals dins del seu calendari: la XII Pujada a Montserrat. Va ser amb motos Vespa, i hi van participar 30 vehicles amb els seus respectius pilots, i 6 acompanyants. Tots ells eren socis de l’entitat. Es van trobar pels volts de les 8.30 h a la Nau 1 de Ca n’Oliveres, i l’organització els va lliurar els dorsals i un obsequi abans d’iniciar la sortida. L’expedició motoritzada va començar a donar gas a quarts de deu del matí i va esmorzar en ruta, per arribar al monestir montserratí pels volts del migdia. Després d’una visita al recinte religiós, on van posar un ciri a la Moreneta, l’expedició va voltar per l’entorn abans de tornar a Martorell, on la matinal motorística va acabar amb una fotografia de família al Pont del Diable. La propera activitat que preveu organitzar l’AMCAM és la pujada a la creu de l’Aragall, per part dels voluntaris del club. Serà coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, el pròxim 11 de setembre.