El municipi de Jorba va celebrar recentment la festa major, després que l’any passat no ho pogués fer. Van ser tres dies d’actes no multitudinaris que els veïns i veïnes van gaudir respectant les mesures de seguretat. El programa va incloure un acte en record dels jorbencs i les jorbenques que van morir a causa de la covid-19. El plat fort va ser l’espectacle Bona gent, de l’humorista Quim Masferrer, qui va agrair al consistori la seva aposta per la cultura en la programació de la festa major. Entre els actes, cal destacar una sessió de cinema a la fresca, el campionat de Truc, l’espectacle infantil Teatre arrossegat de Catalunya, la missa en honor de Sant Jaume apòstol, entre d’altres. L’últim acte va ser en reconeixement de les víctimes de la covid-19, el qual va donar peu al concert de cloenda de la festa major amb el grup D’allò més.