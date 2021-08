A la biblioteca Can Gibert de Monistrol de Montserrat es va presentar la primera obra dedicada íntegrament a l’aeri. El llibre va ser creat per David Blasco, Héctor García i Antonio Puig, els quals van fer la seva presentació, i va ser editat per l’editorial Efadós. Entre les seves 160 pàgines apareixen dades, històries, anècdotes i particularitats d’aquest transport, juntament amb una àmplia selecció de fotografies que treuen a la llum l’important treball de recerca dels autors. L’obra es pot adquirir a l’estació inferior de l’aeri i a les botigues de la muntanya de Montserrat, a prop del monestir.