Navès va celebrar, com cada any, la festa de la patrona Santa Margarida d’Antioquia amb una missa solemne i una processó amb la relíquia i el cant dels goigs. No es va poder fer l’aperitiu col·lectiu a causa de la pandèmia, tot i que enguany es van commemorar els 70 anys de la benedicció de les dues campanes actuals, anomenades Margarida i Roser, estrenades el 20 de juliol del 1951, que substituïren les que foren robades en començar la guerra del 1936.