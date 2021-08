Tot i les restriccions sanitàries a causa de la pandèmia, el CAE ha apostat per una formació presencial i de qualitat. L’escola de formació del CAE ha mantingut les portes obertes tot i la situació de pandèmia i, fins i tot, ha incrementat les formacions del gener al juliol en comparació amb altres anys. En total ha rebut 632 alumnes i ha realitzat 59 accions formatives que sumen 1.728 hores, on el 54,2% de la formació ha estat presencial, el 30,5% virtual i el 15,3% mixta. La prioritat sempre ha estat la seguretat de totes les persones que formaven part de les formacions. Per assegurar-ho, sempre s’han mantingut les normes de seguretat en tot moment pel que fa a les formacions presencials. Només s’ha hagut de confinar un grup entre tots els que hi havia.