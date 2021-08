Tot i que les restriccions sanitàries associades a la cinquena onada de la pandèmia van impedir que se celebrés la ballada de sardanes prevista, l’Agrupació Sardanista de Piera va reformular la celebració del seu 47è aniversari amb un concert. Així, es van aplegar una seixantena de persones al parc Gall Mullat del municipi de Piera per a gaudir amb l’actuació de la Cobla Vila d’Olesa. Aquesta va interpretar 9 sardanes de 5 tirades en lloc de 7, com es fa a les ballades, escrites per autors com Marcel Artiaga, Joan Jordi Beumala o Pau Marons. La popular «La Santa Espina» va posar el punt final a l’actuació. Per tal de garantir la seguretat sanitària de l’acte, aquest va comptar amb mesures com ara la limitació d’aforament, la pressa de temperatura i l’establiment de distància de seguretat.