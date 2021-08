L’European Clean Up Day, a Llívia, va recollir 600 quilos de plàstic i ferro a la riera d’Er. Una desena de voluntaris van participar en la neteja que és la tercera consecutiva que s’ha fet a Llívia, aquests últims tres anys. L’associació Per una Catalunya neta va calcular que s’havien recollit aproximadament uns 500 quilos de plàstic, uns 70 quilos de ferro i uns 10 quilos de vidre. També es va trobar algun moble i altra ferralla. L’any 2020 es van registrar 167 accions a tot Catalunya, amb 3264 participants i es van recollir 32,65 tones de residus recollits. Al món, 165 països amb 11 milions de participants en tot el món. Només enguany, quan encara falten molts mesos per tancar l’any, ja es tenen comptabilitzades fins a 482 accions. A la Cerdanya, aquest 2021, se sap d’accions fetes o per fer a Isòvol, Ger, Bellver de Cerdanya, Fontanals de Cerdanya i Llívia.