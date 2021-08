El municipi de Manresa ha celebrat recentment una de les seves festes tradicionals: les de Sant Ignasi. La celebració va comptar amb un programa variat i amb una gran assistència per part dels ciutadans de la ciutat. El carrer Sobrerroca i voltants ho van celebrar amb parades al carrer i es va realitzar un esmorzar popular a la plaça Major que va donar inici als diferents actes. Cal destacar les misses en honor a Sant Ignasi Malalt i Sant Ignasi, la Fira Mercat, les vesprades d’estiu a la Seu de Manresa, la caminada a Montserrat, un espectacle infantil i actuacions musicals com la del grup Vardo Wagon de l’escola de música Musilloc. El programa es va adaptar a les mesures sanitàries imposades per la pandèmia de la Covid-19.