El Pavelló Municipal del municipi Bellver de Cerdanya va acollir l’esperada fira de les empreses de joguines Playmobil, Lego i Exin Castillos. El recinte va constar d’una zona d’exposició i de paradetes, així com d’un petit espai d’oci amb restauració i inflables per als més petits. A les parades es va poder observar les figures, peces i joguines més conegudes i populars, però també es va reservar un espai exclusiu per als col·leccionistes que cerquen aquells exemplars més complicats de trobar. Tot plegat va crear un ambient agradable que va transportar a tots els visitants, dels més joves als més grans, a quan érem petits. L’exhibició es va poder visitar durant tot el dia d’11 h a 14 h i de 16 h a 20:30 h.