L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha signat un conveni de col·laboració amb la comissió de festes de les Enramades del carrer Nou per tal que l’entitat hagi pogut realitzar la 56a edició d’aquesta festa tan arrelada al municipi. Amb aquest conveni, l’Ajuntament ha subvencionat a l’entitat amb un import de 600 € per a la organització d’aquesta festa i també ha facilitat el material i el muntatge que els ha estat necessari. El conveni ha estat signat per l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages Àdria Mazcuñán i Claret i la presidenta de l’Associació Comissió de Festes Enramades carrer Nou, Clara Oliveres Peig.