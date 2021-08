La Unió de Botiguers i comerciants de Manresa va sortejar, com cada any, 20 premis amb un valor de 300 euros en vals de compra amb la Promoció Comercial d’Estiu 2021. Entre els números premiats, cal destacar: el 124.474 lliurat per Viatges Concord, el 009.933 lliurat per Frankfurt Xavi, 110.872 lliurat per Montse Interiors i 042.541 lliurat per Cokko, 089.709 lliurat per Forn de Cabrianes i el 072.048 lliurat per SG4. La resta de números premiats es pot consultar a la pàgina web de Manresa Comerç. L’associació també va sortejar el premi comerç amb un valor de 100 euros. El guanyador del premi va ser l’establiment Òptica Manresa del Passeig Pere III, número 47.