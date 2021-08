El sesrovirenc Marc Magem ha viatjat durant els darrers cinc anys per tot el món. Un problema de salut va ser el detonant que el va ajudar a decidir fer un tomb en la seva vida. Ha visitat nombrosos països d’Àsia i Amèrica, on ha viscut moltes experiències positives. En els dos darrers anys, es va sumar al projecte Cristina Pérez. Arran del viatge, el Marc i la Cristina han escrit el llibre Ànimes viatgeres, on donen consells sobre com viatjar amb pocs diners i la seva experiència. L’obra també té una part biogràfica sobre la vida del sesrovirenc i la seva vinculació amb entitats del poble. El llibre es pot comprar a la llibreria de Sant Esteve i al restaurant El Racó.