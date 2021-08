L’Escola Esportiva d’Estiu, que ha acollit un total de 262 participants amb edats compreses entre els 6 i els 15 anys, ha finalitzat la temporada. L’Ajuntament d’Abrera ha posat totes les energies per poder oferir l’Escola Esportiva durant l’estiu prenent totes les mesures de seguretat per la prevenció de la covid-19. L’objectiu de l’activitat ha estat afavorir el desenvolupament dels infants mitjançant el moviment: d’una banda, potenciar les habilitats físiques; de l’altra, fomentar la sociabilitat i els hàbits que els preparin per a la vida adulta. Augmentar el coneixement del seu cos, les seves possibilitats i limitacions; conèixer les normes i regles d’esports poc coneguts i descobrir altres indrets i activitats. En aquesta edició les sortides s’han vist limitades, però es va poder organitzar una excursió a Santa Maria de Vilalba i Can Vilalba. i les activitats es van dur a terme a les instal·lacions del poble.