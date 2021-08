La regidora d’Acció Social, Marta Alarcón, es va reunir amb el secretari de l’Associació de Donants de Sang de l’Anoia, Anton Miranda, per conèixer la nova iniciativa que proposa l’entitat: homenatjar els donants de sang de la vila amb un monument. L’objectiu de l’associació és organitzar una trobada per fer un reconeixement a aquest gest altruista tot fent entrega del llibre Monuments als donants de sang, editat per la FCDS, on es recullen més d’un centenar de mostres d’aquests reconeixements, repartits pels diferents indrets del territori català. Capellades és la tercera població de l’Anoia en donants de sang, darrere de la Llacuna i Sant Martí de Tous. A Capellades són 130 les persones que donen sang de manera habitual, a més a més de les moltes que ho han anat fent i ara, per diversos motius, no poden fer-ho.