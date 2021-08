L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·lectiu de Recerca Històrica del municipi per tal que aquesta entitat faci activitats de promoció del patrimoni local i continuï col·laborant en la gestió del Museu de la memòria de la vinya i el vi. El conveni estableix que l’entitat assessorarà el museu en la seva tasca de recuperació del patrimoni cultural del municipi i donarà suport per tal d’inventariar els diferents objectes que s’hi poden veure, així com ajudarà en la restauració de les peces que puguin estar malmeses. Alhora, el conveni també estableix que l’entitat s’encarregarà de l’obertura de l’equipament, tots els diumenges d’11 a 13 hores, i organitzarà activitats de promoció del patrimoni i de l’art del municipi. Aquest conveni, dotat amb una subvenció de 3.000 euros, ha estat signat per l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñan Claret, i la presidenta del Col·lectiu de Recerca Històrica, Pilar Purtí i Sors.