El club Escacs Escac Mat (EEM) va celebrar el 1r Torneig Llampec 2021 amb el sistema de competició suís a nou rondes que consisteix a enfrontar els jugadors de la mateixa puntuació procurant canviar el color de les peces per a cada jugador a cada tanda. El torneig es va fer a la sala d’exposicions de Ca n’Oliveres i es va respectar totes les mesures anti-covid indicades per la Federació Catalana d’Escacs i el protocol de Salut. Tretze escaquistes van ser premiats. En un ritme de joc de tres minuts per jugador i dos segons d’increment per jugada, els 41 participants inscrits van començar a competir a les 10.00 h. Es va proclamar campió del 1r Torneig Llampec 2021 Marc Ortega Serra, del Club Cerdanyola del Vallès. A l’entrega de premis van assistir el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Martorell, Gerard Mimó, que va ser acompanyat pel regidor de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Albert Fernández, i la regidora de Joventut, Raquel Sans.