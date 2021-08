El grup de caminaires del dimecres, com cada setmana de tot l’any, van realitzar una sortida, aquesta vegada al Santuari Falgars al Berguedà. Van ascendir al lloc de destí des de La Pobla de Lillet per l’antic camí dels Graus (GR4). Un cop van arribar a l’edifici, van poder contemplar les magnífiques vistes des del Mirador Joan Casanova. Abans de retornar a la Pobla de Lillet per la fresca fageda del camí de la Cova de la Verge (PR11), van esmorzar i cantar l’himne del grup.