Més enllà del joc i el lleure, el pati de l’escola pot convertir-se en espai de coneixement i aprenentatge durant l’horari lectiu. Amb aquest objectiu Vinya del Sastret ja va iniciar durant els últims mesos del curs passat diverses accions educatives. Per donar-hi suport, l’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb l’AMPA del centre. El document recull la voluntat d’iniciar accions de millora dels espais exteriors de l’escola i adequar-los com a llocs on atendre processos d’ensenyament i aprenentatge inclosos en el projecte educatiu. La irrupció de la covid va alterar l’activitat educativa durant el curs passat i els espais exteriors ja van acollir classes a l’aire lliure. Es tracta ara de condicionar i potenciar aquests espais com a recursos educatius. Per exemple, l’emplaçament d’un sorral i l’arranjament de l’edifici de l’Escola La Roureda, i la renovació del sistema d’aire condicionat a la Llar d’Infants Municipal La Ginesta.