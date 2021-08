L’Ajuntament de Capellades ha proposat la sortida nocturna Nits a la Cinglera per la Festa Major. Es tracta d’un recorregut que permetrà veure el Capelló il·luminat des de la passera. A causa de l’èxit de la sortida per la festa major, s’ha ampliat la sortida per als divendres i dissabtes (20 i 21, 27 i 28 d’agost; i 3 i 4 de setembre). Totes les sortides seran a partir de dos quarts de 10 de la nit, en grups de 10 persones. En total, 8 grups faran el recorregut i sortiran cada 15 minuts des del lloc de trobada. Cal reservar anticipadament a entrapolis.com