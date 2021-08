La nova edició del festival Música en Viu (MEV) celebrada a Piera va tenir una bona acollida i es va adaptar a les restriccions sanitàries actuals. Els cinc directes programats al Gall Mullat van aconseguir una bona resposta per part del públic amb aproximadament un centenar de persones presents en cada actuació. A més, com a novetat, enguany els concerts del MEV van ser retransmesos en directe a través de YouTube. El programa de concerts va iniciar amb el cantautor Xavier Pagès i el van seguir el quartet Shapie Wells & The Swing Cats que va interpretar peces de compositors reconeguts com Duke Ellington o George Gershwin. El cartell es va completar amb el grup 22 Duo i amb el quintet femení Som meliers. El cantautor Cesk Freixas va ser l’encarregat de tancar el cicle de concerts del programa amb el seu darrer disc «Memòria», amb el qual va celebrar disset anys damunt dels escenaris.