Sant Salvador de Guardiola ha tancat amb una valoració positiva la Festa Major d’Estiu, marcada per les mesures organitzatives que ha obligat la pandèmia. L’organització ha subratllat que el programa d’enguany ha estat «tot un repte» per les dificultats organitzatives a conseqüència de la situació de pandèmia. S’han programat una trentena d’activitats que, segons l’alcaldessa, Georgina Mercadal, «s’han resolt de manera molt satisfactòria», amb un total aproximat de més de 1.500 entrades registrades, exhaurides a la majoria d’activitats infantils i de joventut com l’espectacle de Màgia, la Realitat Virtual, l’espectacle Asteroid, o l’Autocinema. Aquesta edició de la Festa Major ha inclòs noves activitats de cultura popular, com les matinades amb els Grallers MúsX i el retorn dels gegants Salvador i Gràcia. També enguany i per primer cop a la vila s’ha instal·lat un Punt Lila a l’espai del concert jove.