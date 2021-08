Els clients dels supermercats Bonpreu i Esclat van fer 329.258 donacions que han fet possible recaptar 57.054 euros per a la Fundació per a la Integració Social (FUNDISOC), a través de l’Arrodoniment Solidari de Worldcoo. L’import recaptat es destinarà al projecte «Un estiu de tots», que dona resposta a les necessitats de socialització, convivència i educació en el temps lliure i en les vacances dels menors en situació de pobresa, alhora que també és un recurs de reforç alimentari infantil. L’import recaptat afavorirà 540 infants en situació de vulnerabilitat que tindran l’oportunitat de viure un estiu d’oci de qualitat i amb oportunitats educatives.