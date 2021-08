L’ONG Mans Mercedàries de Martorell va marxar recentment al 26è Camp de Treball a Kenya per ampliar l’Escola Kindergarten Academy School Lutgarda al barri d’Ongata Rongai (Nairobi). A més, aquest estiu també van dur a terme el 27è Camp de Treball a Moçambic per treballar hàbits saludables amb les nenes de la Lar Tiberíades de Katembe. Durant tot aquest curs, l’ONG va treballar per poder aconseguir el necessari per a la construcció del primer pis de l’Escola Lutgarda d’Ongata Rongai. Al 2015 i 2016 es va construir el Centre Infantil i la part de dalt es va deixar a punt per fer les escales i enlairar una primera i segona planta per a l’Educació Primària. L’any 2022 l’ONG tornarà a Kenya a acabar la segona planta de l’Escola Lutgarda. L’expedició va estar formada per la Montse Torras i en Ton Toset, acompanyats de la Mireia Carner, l’Andrea Rovira, la Bàrbara Kun i el Martí Kun.