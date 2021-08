L’associació de veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja va organitzar una nova edició de les festes del barri. La Capella del Sant Crist del Guix, un lloc emblemàtic del barri, va ser on 65 veïns es van reunir i van compartir una pregària per recordar els estimats difunts. També van fer un homenatge a Paquita Guardia pels seus 90 anys i a Andreu Borrut pels seus 80. Tota aquesta convivència la va dirigir el mossèn de la Parròquia de Sant Joan de Vilatorrada. Per acabar la jornada, es va realitzar una botifarrada popular amb tots els assistents. El berenar va estar preparat sense necessitat de manipulació dels aliments, i es van seguir cada moment les mesures de salut i seguretat en contra la pandèmia dictaminades per les entitats competents.