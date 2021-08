La colònia tèxtil Viladomiu Vell, a Gironella, va acollir la presentació dels projectes urbanístics per revitalitzar les colònies del municipi a càrrec dels estudiants del màster d’arquitectura de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV). En total es van presentar 18 projectes dividits en 4 àmbits: 3 referents al teixit residencial, 6 al teixit industrial, 3 a habitatges-teixit industrial i 6 a espai públic i paisatge. El consistori ja ha fet un ajust en el planejament urbanístic per facilitar la transformació d’aquests espais industrials amb altres usos. El projecte es va iniciar l’any 2018, amb la visita dels estudiants al municipi per conèixer l’entorn. Més endavant, van fer una estada, un debat col·lectiu i una jornada de participació oberta.