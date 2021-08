L’Ajuntament d’Òdena va valorar positivament totes les activitats de la Setmana Jove d’Òdena 2021, que van organitza conjuntament amb la Comissió Jove d’Òdena. També va agrair l’ajuda prestada per les tècniques de Joventut i Cultura, així com les col·laboracions de Konkatrons, Anoia Jove, la Diputació de Barcelona i la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Per conèixer l’opinió dels participants, els organitzadors van iniciar una campanya d’avaluació a través de les xarxes socials de la Gargantua Odenenca. Totes les activitats van ser gratuïtes i es van fer respectant les mesures de seguretat i higiene marcades pel Departament de Salut i el Procicat. Entre aquestes hi va haver un Taller d’art urbà i un de Cuina sense pares, un torneig de bàdminton, i música amb Psychodrome, Míriam Riba, Emma Gómez, Albert Nieto-Vocalista i David Millon. El cap de setmana també va acollir una ‘batalla de galls’ entre rapers.