L’Associació de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) i l’Ajuntament de Cardona han renovat el conveni de col·laboració que fa possible la contractació de serveis professionals per dinamitzar el comerç amb la finalitat de consolidar el comerç de proximitat local. El consistori atorgarà, en aquest cas, un ajut de 5.000 euros a la UBIC, dels quals la Diputació de Barcelona n’aporta 2.500. La UBIC aportarà 2.500 euros més. El suport tècnic de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona també ha tingut un paper important en la gestió per fer possible el conveni.