L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Unió Musical del Bages han signat un conveni de col·laboració per tal que l’entitat dugui a terme diferents actuacions al municipi, i d’aquesta manera s’afavoreixi la difusió i la promoció de la música a Sant Fruitós de Bages. En aquesta línia, l’Ajuntament es compromet a incloure les actuacions de l’entitat dins la programació cultural anual. Per la seva banda, l’entitat també estableix el compromís de col·laborar amb l’Escola de Música Navarcles-Sant Fruitós i obrir les portes perquè alumnes de l’escola s’incorporin com a nous músics a la banda. El conveni, dotat amb una subvenció de 2.200 euros, ha estat signat per l’alcaldessa, Àdria Mazcuñan Claret, i el president de la Unió Musical del Bages, Josep M. Sala Barberà.