El 8è cicle de concerts «Música i Patrimoni» ha arribat aquest estiu al municipi d’Òdena. La regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Òdena, amb la col·laboració d’Harmonics, ha apostat perquè la cultura arribés a tots els indrets del municipi i hi hagués una programació variada. El grup The Curlies han estat les encarregades d’obrir el cicle. Les han seguit altres artistes com Raquel Lua acompanyada a la guitarra per Amaia Miranda, Núria Admetller, la banda igualadina Red Pèrill, entre d’altres. El grup Psychodrome va ser l’encarregat de concloure el cicle amb el seu nou treball. L’Ajuntament ha fet una valoració positiva quant a assistència i destaca el bon comportament dels assistents en relació amb les mesures sanitàries contra la covid-19.