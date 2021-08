El Casal d’Estiu de Capellades ha celebrat recentment la festa de tancament amb tots els monitors i participants. Les sis setmanes d’activitats han tingut molt bona acollida i la participació ha estat molt alta, amb setmanes amb més de 70 alumnes. Els infants han tingut l’oportunitat de fer activitats diverses, algunes dins les instal·lacions de l’escola Marquès de la Pobla, d’altres al carrer amb excursions i jocs per l’entorn de la vila i, finalment, a la Piscina Blava. Segons la regidora d’Educació, Susana Moreno, la valoració d’aquesta edició és positiva en comparació amb l’any anterior, i sembla que les famílies estan més segures respecte als protocols sanitaris. Afortunadament no s’ha hagut de confinar cap grup i tot s’ha desenvolupat de la millor manera possible.