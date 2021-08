Demà, es durà a terme una visita a l’Observatori de Pujalt amb una visita meteorològica i astronòmica. La visita començarà a les 10 h i durarà fins a les 12 h en el qual els visitants podran fer de meteoròlegs: recollir les dades, observar els diferents aparells de mesura i fer experiments meteorològics. Després, es visitarà el Parc Astronòmic de Pujalt per veure el sol i es farà un viatge per l’univers. El cost de l’activitat és de 8 euros (a partir de 14 anys), 6 euros (entre 7 i 14 anys) i gratuït pels menors de 7 anys. Cal reserva prèvia a info@observatoridepujalt.cat o per whatsapp al 636 50 51 97.