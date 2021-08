Sota el lema «Viu i es fes viure», es durà a terme demà una nova campanya de donació de sang a Martorell. El lloc serà a l’Espai Jove, als baixos del Centre Cultural, de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h. Com és habitual, cal reservar cita prèvia al web donarsang.gencat.cat. De moment, hi ha una quinzena de places reservades, però encara en queden 92 de disponibles.

Aquest any s’ha reduït a prop de la meitat el número de persones que s’estrenaven a l’hora de fer donació, ja que no s’han pogut organitzar campanyes en universitats, escoles o empreses. Per això, la institució anima a col·laborar com a donants.