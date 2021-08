La sallentina Dolors Oriol Rojas va complir al juliol 100 anys. És per això que l’Ajuntament de Sallent va entregar-li una medalla centenària per tal de felicitar-la i homenatjar-la tal com fa el consistori quan algú del municipi arriba a aquesta edat. La Dolors segueix vivint a la seva casa amb el suport de familiars i del Servei d’Atenció a l’Entorn Domicili de l’Ajuntament. Durant la visita, va parlar d’una de les seves principals aficions, el teatre de varietats, i explicava que sempre que podia baixava al Paral·lel amb el seu marit. Sens dubte, és una dona amb molt de caràcter i bon sentit de l’humor. A la imatge, Dolors Oriol acompanyada del seu fill i d’una treballadora dels Serveis Socials de l’Ajuntament.