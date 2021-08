Per setè any consecutiu, l’hostaletenc Francesc Esteve i el seu projecte #riuadadenassos combinen quilòmetres a les cames i solidaritat en un recorregut del camí de Santiago. La #riuadadenassos arrencarà aquest 29 d’agost i té l’objectiu de recaptar fons per a Pallapupas, una organització que combat amb humor els efectes de les malalties, en especial en hospitals infantils. És el 7è any que Esteve es proposa un repte que consisteix en explicar el projecte a través de diversos trams del Camí de Sant Jaume i repartir nassos vermells en el que denomina #riuadadenassos i que ajuda a recaptar diners per a la causa. Aquest any, l’hostaletenc farà un trajecte de 470 quilòmetres des de Roncesvalles fins a León, del 29 d’agost al 15 de setembre.