Diumenge es van lliurar els premis del LV Concurs de Pintura que organitza el Cercle Artístic del Moianès dins els actes de la Festa Major de Moià. El guanyador del concurs va ser Joan Vila Arimany, seguit de Yolanda Urango en segona posició; Mayra D’Amore Lloret en tercera posició; Aida Mauri i Enric Besora, en quarta i cinquena posició respectivament. El premi especial comerç va ser per Julio Garcia, i l’accèssit especial aquarel·la va recaure per Oriol Olivé. Els accèssits van ser per José Millas, Saez Carrasco, Lluís Puiggròs i Mercè Humedas. Sergi Torrent es va endur el premi juvenil, i Ariadna Marginedas es va endur l’accèssit. Les obres es podran veure exposades a la sala del Casal fins al 4 de setembre.