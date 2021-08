Enguany la 6a edició de l’Alzheimer Race ha adoptat un nou format, a causa de la pandèmia. L’objectiu és que tots els participants caminin o corrin durant el cap de setmana del 25 i 26 de setembre, amb qui vulguin i on vulguin, i gràcies a un rellotge podran comptabilitzar les passes que han fet per «seguir caminant per sumar junts», que és el lema d’aquesta edició.

La participació en l’activitat té un cost de 10 euros per a totes les persones majors de dotze anys i de 2 euros per als infants de 0 a 11. Les persones inscrites rebran una bossa amb un lot d’obsequis, entre els quals una samarreta i un podòmetre.

La idea és que els participants es posin la samarreta el cap de setmana del 25 i 26 de setembre. El dia 25 a les 8 del matí s’engegarà aquest rellotge i es podran comptabilitzar les passes durant els dos dies.

Per a inscriure’s a l’Alzheimer Race cal fer-ho a través de la pàgina web www.ticketoci.net i cercar al buscador 6a caminada solidària Alzheimer Race.