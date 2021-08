La Comissió de Festes del Bruc, per no concentrar tots els actes de la festa major en quatre dies, va planificar enguany al llarg de l’estiu algunes activitats, concerts i espectacles. El cinema a la fresca, a la piscina municipal, va ser la primera activitat que es va realitzar. Pel que fa a la música, el grup Kobe va oferir un concert a la fresca amb versions d’èxit del pop espanyol i català. A la plaça del Pati de Can Casas, en Peyu va oferir el seu espectacle L’home orquestra i Toni Albà va fer de les seves amb l’espectacle Audiència I-Real amb un públic entregat a passar-s’ho bé. L’Orquestra Aquàrium va amenitzar la nit amb música en directe i amb estils des dels anys 50 fins els èxits del moment. Cal destacar, l’actuació de La Cobla Sabadell la qual va estrenar la sardana dedicada al Bruc Mas d’en Pi, de Joan Llongueres i arranjada pel bruquetà Xavi Jorba.