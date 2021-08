Castellví de Rosanes va celebrar el tradicional Aplec dels Àngels arribant enguany a la 64a edició. En la cita d’enguany no hi van faltar els actes més tradicionals, com la missa, la rifa de la panera, la venda del càntir commemoratiu i el concert a la fresca. Enguany l’actuació va anar a càrrec del duet EntreSoliFa, amb Josep M. Gimeno i Xavi Jorba.