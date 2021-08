La burillada és la primera iniciativa del grup de Voluntar@es Mediambientals de Sant Joan de Vilatorrada, que ha nascut amb l’objectiu de millorar l’entorn del poble. L’objectiu és retirar del medi ambient un munt de perillosos contaminants com son les burilles.

Per a participar s’ha de dur uns guants de làtex, unes pinces o qualsevol material que vagi bé per recollir les burilles i una ampolla de plàstic buida. La trobada serà el diumenge, 5 de setembre, a les 10 h, al parc Catalunya, davant de Cal Gallifa. En aquesta iniciativa, hi col·labora l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.