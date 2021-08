L’Ajuntament de Pinell del Solsonès s’ha adherit a la campanya Impensables per tal de prevenir i sensibilitzar la població del municipi sobre la xacra social i convertir les violències masclistes en impensables. El consistori ha contribuït a la campanya amb el repartiment de bosses de cotó amb l’eslògan «Adona’t fem impensables les violències masclistes» i un fulletó informatiu per identificar situacions de violència de gènere, a tots els veïns i veïnes del municipi. Aquesta actuació ha estat possible gràcies a l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, Consell Comarcal del Solsonès, Institut Català de les Dones i Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri d’Igualtat.