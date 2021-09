El Grup de Caminadors de la Sagrada Família de Manresa ofereix noves propostes per al mes de Setembre. El punt de trobada serà davant del CAP Sagrada Família. Per demà, la sortida per a la caminada curta serà a les 07.50 h i el grup es dirigirà cap al Congost amb un trajecte de 8 quilòmetres i una durada de dues hores.

El mateix dia, es durà a terme la caminada de nivell mitjà i llarg. La trobada serà a les 07.20h per a totes dues. La caminada mitjana anirà fins al Parc de l’Agulla amb un recorregut de 10 quilòmetres i una durada de dues hores i mitja. Per a la llarga, el grup es dirigirà fins a la Solana dels Comtals amb un recorregut de 13,80 quilòmetres i una durada de tres hores.