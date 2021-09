L’Oreneta d’Or arriba a la 36a edició amb un nou muntatge d’havaneres

La plaça Porxada de Manresa va acollir dissabte a la nit la 36a edició de l’Oreneta d’Or en el marc de la festa major. Un festival de danses tradicionals que organitza cada any el Casal Cultural de Dansaires Manresans.

Enguany, amb totes les entrades exhaurides, els dansaires van dur a terme el seu festival que, per segon any consecutiu i per tal de respectar les mesures de seguretat anticovid, no va comptar amb grups provinents d’altres indrets de la península com era habitual.

Malgrat tot, en aquesta edició, el seu cos de dansa va estar acompanyat per dos dels grups de la seva Escola de Dansa: els Set Vetes, format per balladors de primer a quart de primària; i els juvenils, de 12 a 16 anys, amb qui van compartir un programa ben variat.

L’actuació va arrencar, com ja és habitual, amb danses tan tradicionals com la Sardana del Casal, seguida de la Dansa de Castellterçol i la Marxa de Lluís Calduch. A la segona part, van estrenar un nou muntatge d’havaneres de Les Anxovetes amb el títol Sons d’un mar coreografiat per Núria Hontecillas.

Els dansaires van finalitzar l’espectacle amb la dansa Cascavell i la Disfressada de Sant Vicenç dels Horts, en homenatge al mestre Manuel Cubeles. Els dansaires més joves de l’Escola de Dansa també van exhibir els seus balls.