L’Escola d’Idiomes Madison, amb centres docents a Manresa i Sant Fruitós de Bages, va celebrar l’acte de lliurament de certificats oficials corresponents al curs 2020-2021 dels nivells d’anglès A1 fins al C2 del Marc Comú Europeu per a les Llengües (MCER), així com dels de nivell A1 de japonès. L’Escola Madison és l’únic Centre Acreditat per la Universitat de Barcelona a la Catalunya Central i els seus cursos d’idiomes certifiquen directament els nivells del Marc Comú Europeu, necessaris per accedir al món laboral i acadèmic.