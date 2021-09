El riu Segre al seu pas per Balaguer va acollir la 15a edició del Triatló de Muntanya de Balaguer, que també era Campionat de Catalunya. La capital de la Noguera va reunir més de cent participants entre les tres proves que va organitzar l’ajuntament de Balaguer i el Club Esportiu Pedala.cat. Dos triatletes de la Penya Ciclista Bonavista-Collbaix van aconseguir pujar al podi. Sebastià Catllà i Ricard Costa van entrar junts en la cursa aconseguint una tercera posició a nivell individual, segons de Catalunya i primers en els seus respectius grups d’edat. Els triatletes van completar la cursa de 5 km a peu per camins, el circuit de bicicleta de muntanya de 24 km força tècnics i la prova de natació 750 m. en 01:58:41. A nivell d’equips, una avaria en la bicicleta de Marc Relanyo el va fer abandonar, això va suposar que la PC Bonavista-Collbaix no aconseguís la primera posició.