El Club Poliesportiu Puigcerdà va organitzar, un any més, el Trofeu de Tennis Vila de Puigcerdà, que enguany va arribar a la 23a edició. Esther López es va proclamar guanyadora en la categoria absoluta individual femení en guanyar a la final Ares Teixidó per 6/4, 1/6, 6-73. En la categoria absoluta masculí, Jordi Samper va vèncer Álvaro Bueno per 6/2, 6/4 i es va proclamar guanyador en aquesta categoria. Els campions van ser guardonats amb 1.600 euros cadascun. Cal destacar que setze dels participants al torneig estan classificats entre els llocs 78 i 227 dels rànquings nacionals.