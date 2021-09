El divendres 27 d’agost passat es va celebrar un acapte de sang al vestíbul de Mont-Àgora, a Santa Margarida de Montbui. Durant quatre hores, de les 17 fins a les 21 h, tota persona interessada a col·laborar-hi podia participar-hi després d’haver passat per una entrevista mèdica per comprovar l’estat de salut. Un total de 46 montbuiencs i montbuienques, dels quals cinc va ser el primer cop, es van acostar al recinte per donar sang. Gràcies a la seva solidaritat, 138 pacients en seran beneficiaris.