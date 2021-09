El Pavelló de Suècia de Berga va acollir la setmana passada la gravació d’un fragment de L’Hora dels infants, un documental sobre les Colònies Escolars Permanents impulsat per Goita! Audiovisuals. El Pavelló de Suècia va ser una de les Colònies Escolars Permanents que hi va haver durant la dècada del 1930. En aquest equipament es van enregistrar entrevistes a Josefa Tarrés, alumna del 1935 al 1937, i Jordi Ortega, net de Ramona Bruch, exalumna també de la colònia. L’Ajuntament de Berga va col·laborar en diversos aspectes per fer possible la realització de l’audiovisual a través de la cessió d’espais, la cerca de les persones entrevistades i una aportació econòmica. El documental s’emetrà per Televisió de Catalunya.