L’empresa manresana de venda en línia de material esportiu Deporvillage aconsegueix un acord amb el Campionat Mundial de Ciclisme en Ruta, que enguany es disputarà a Anvers durant aquest mes, per a comercialitzar tot el seu equipament oficial.

Organitzat per la Unió Ciclista Internacional (UCI) i la Unió Ciclista de Bèlgica, la carrera tindrà lloc del 18 al 26 de setembre al llarg de 267,7 quilòmetres de la regió belga de Flandes, i en ella competiran equips de les divisions júnior, sub 23 i elit tant de categoria masculina com femenina. És, sens dubte, un dels esdeveniments ciclistes més rellevants de la temporada, ja que comptarà amb la presència dels principals espases de l’escamot internacional.

L’acord aconseguit permetrà a Deporvillage comercialitzar tots els productes sota llicència de l’UCI Road World Championships Flanders 2021, com els mallots i culots masculí i femení, l’armilla, la gorra i el tubular.